Grecia, gli incendi intorno ad Atene aumentano a causa del vento

Non accennano a diminuire gli incendi scoppiati intorno ad Atene. Forti venti hanno spinto le fiamme più all’interno della regione della capitale greca, costringendo a nuove evacuazioni. Sono stati dispiegati quasi 500 soccorritori e 23 velivoli, ma i venti di burrasca hanno spinto le fiamme attraverso la foresta secca, impedendo ad alcuni velivoli di raggiungere il mare per rifornirsi d’acqua. Le squadre di soccorso erano particolarmente preoccupate per Porto Germeno, una località costiera sul Golfo di Corinto.