Perù, aereo da turismo precipita nel sud del Paese: almeno 13 morti

Almeno tredici persone sono morte nell’incidente che ha coinvolto un piccolo aereo da turismo precipitato nella provincia di Nasca, nella regione di Ica, nel sud del Perù. Lo riferisce El Comercio citando fonti della polizia, secondo cui il velivolo stava effettuando un sorvolo turistico e si apprestava a intraprendere il viaggio di ritorno. L’aereo trasportava 11 turisti e due membri dell’equipaggio, il pilota e il copilota. Dopo l’impatto con il suolo, il velivolo ha preso rapidamente fuoco, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di soccorso.