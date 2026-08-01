Esplosione in un caffè a Mosca: 3 morti e 15 feriti

Un’esplosione è avvenuta vicino a un caffè in piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, provocando tre morti e quindici feriti. Lo riporta la Tass citando il ministero degli Interni di Mosca. “Funzionari della Direzione Generale del Ministero degli Interni russo stanno operando sul luogo dell’incidente, nei pressi dell’edificio 1 di Piazza Kudrinskaya. Secondo le informazioni disponibili, un’esplosione si è verificata oggi intorno alle 20:10 vicino a un caffè estivo, provocando tre morti e 15 feriti di varia gravità”, ha dichiarato l’ufficio stampa. Sul luogo dell’incidente sono presenti investigatori del ministero dell’Interno e dei servizi di emergenza.

Nel locale nel centro di Mosca, il ristorante ‘Balzi Rossi’, dove si è verificata un’esplosione che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre 15 era in corso un evento privato. ‘Novaya Gazeta’, media indipendente russo, riferisce che sul sito del locale era indicato che il 1° agosto il ristorante sarebbe rimasto chiuso al pubblico per un banchetto. Alcuni testimoni hanno raccontato che si stava svolgendo un matrimonio con circa 50 invitati. La blogger filogovernativa Anastasia Kashevarova afferma che nel locale, considerato uno dei ristoranti più costosi di Mosca, stesse festeggiando “qualcuno dell’élite”. Un testimone ha raccontato ad Astra che nel ristorante si stava celebrando il compleanno di un generale. Nelle vicinanze del ristorante erano parcheggiate numerose auto con targhe nere. Inoltre, nei pressi si trovava un autobus della Guardia Nazionale russa.