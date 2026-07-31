Accordo Israele-Hamas, cosa prevede: il testo in 15 punti

Ecco il testo completo, una tabella di marcia per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele da Gaza

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza e per il ritiro di Israele dalla Striscia. Il testo completo si compone di 15 punti, che rappresentano una tabella di marcia per giungere alla completa attuazione del piano.

COSA PREVEDE L’ACCORDO IN 15 PUNTI