Paros in fiamme, evacuate 10 località sull’isola greca

In Grecia i vigili del fuoco stanno combattendo diversi incendi boschivi in tutto il Paese. Il più grave è scoppiato sull’isola di Paros, nel Mar Egeo. Le autorità hanno esortato la popolazione a lasciare circa dieci zone: cinque martedì e altre cinque durante la notte, nelle prime ore di mercoledì. Rinforzi di squadre antincendio specializzate in incendi boschivi sono stati inviati da Atene, e due aerei antincendio e cinque elicotteri stanno supportando i circa 90 vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme a terra, ha dichiarato il dipartimento dei vigili del fuoco.

Ue: “Rischio roghi sta aumentando in Grecia e in Italia“

L’Ue lancia l’allarme: “I prossimi giorni saranno molto difficili per la Francia”, ma il rischio di incendi boschivi sta aumentando anche per Grecia, Italia ed Europa centrale all’inizio di agosto, se entro questa data gli incendi in Portogallo e in Spagna non saranno spenti, “tutta l’Europa sarà in fiamme”. Lo ha detto Maria Zuber, responsabile del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Ue (Ercc).

“Il 2026 potrebbe diventare la stagione degli incendi più grave della storia europea”

L’Ercc ha coordinato l’invio, per spegnere gli incendi in Francia e Spagna, di 17 velivoli provenienti dai 27 Stati membri dell’Unione e da 10 paesi partner, tra cui la Norvegia e la Turchia. Parlando ai giornalisti nella sala operativa a Bruxelles, un centro operativo attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che coordina gli sforzi nazionali per monitorare e rispondere a eventi meteorologici come terremoti e incendi boschivi, Zuber ha affermato che il 2026 potrebbe diventare la stagione degli incendi più grave della storia europea, superando quella dello scorso anno. Le abbondanti piogge invernali e primaverili hanno favorito un’esplosione di vegetazione che il caldo estivo ha trasformato in legna da ardere, alimentando l’inizio insolitamente precoce della stagione degli incendi nel maggio del 2026, ha spiegato. Moisés Galan Santano, esperto di incendi boschivi dell’Ercc, ha affermato che gli incendi in Francia stanno ora peggiorando.