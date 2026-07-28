Tornado nel Wisconsin, migliaia di persone senza elettricità

(LaPresse) – Un tornado ha colpito il nord-est del Wisconsin, oscurando il cielo in pieno giorno e costringendo centinaia di persone a rifugiarsi negli scantinati degli uffici. I forti venti hanno danneggiato abitazioni, disseminato detriti metallici sulle strade e lasciato senza corrente oltre 30.000 utenze. Il Servizio meteorologico nazionale ha confermato il passaggio del tornado nella contea di Winnebago, mentre le autorità proseguono le verifiche: al momento non risultano vittime né feriti.