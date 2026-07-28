Medjugorje, vandalizzate statue della Madonna e incendiato l’altare

Un atto vandalico è stato compiuto nella notte a Medjugorje, in Bosnia-Erzegovina dove sono state vandalizzate alcune statue della Madonna e incendiato l’altare. Come mostrato dal sito mariano ‘La luce di Maria’, la statua della Vergine è stata sfregiata con della pittura nera, che ne ha deturpato il viso, il busto e un’ampia porzione dell’abito. Sul basamento del monumento è inoltre apparsa un’ingiuria in lingua inglese, ‘Devil In a skirt’. I vandali hanno preso di mira un secondo punto di riferimento fondamentale per la comunità di fedeli: la Croce Blu. Pure in questa circostanza le due statue mariane sono stata imbrattate con fluido nero, mentre su una pietra adiacente è stata impressa la parola ‘Evil’, ovvero ‘Male’. I vandali hanno poi preso di mira anche l’altare esterno della parrocchia di San Giacomo, provocando evidenti danneggiamenti alla struttura. Su quanto successo è intervenuta anche la parrocchia di Medjugorie che è uno dei principali punti di pellegrinaggio mariano al mondo.

Danni ingenti all’altare della chiesa di Medjugorje dove nella notte c’è stato un tentativo di incendiare l’altare esterno della parrocchia di San Giacomo. Un video, diffuso sul sito mariano specializzato ‘La Luce di Maria’ mostra una persona che entra all’interno della struttura e dove aver cosparso di liquido la zona dell’altare appicca il fuoco. Un secondo video, pubblicato sul sito ‘Il Segno di Giona’ mostra la devastazione provocata dall’atto vandalico.

“È con grande tristezza – si legge sul sito – che abbiamo appreso la notizia dell’atto vandalico che ha danneggiato gli spazi di preghiera nella nostra parrocchia. Abbiamo immediatamente iniziato le operazioni di pulizia e riparazione affinché tutti gli spazi siano nuovamente idonei alla preghiera. Ringraziamo tutti coloro che, con il loro lavoro e il loro aiuto disinteressato, contribuiscono a far sì che il santuario rimanga un luogo di incontro con Dio, un luogo di pace e un luogo dove la Beata Vergine Maria, Regina della Pace, sia onorata”.

“In particolare – si legge ancora -, invitiamo tutti i fedeli a rispondere a questo evento nel modo in cui la Madonna ci insegna da oltre quarant’anni a Medjugorje: con la preghiera, il digiuno e il perdono. Preghiamo per la conversione dei cuori di coloro che hanno commesso questo atto, affinché il Signore li tocchi con la Sua grazia e li guidi sulla via del bene. Preghiamo anche per la pace nei cuori di tutti. La Madonna ci chiama costantemente ad essere portatori di pace. Possa questo evento incoraggiarci a prendere ancora più seriamente il Suo appello: non rispondere al male con il male, ma testimoniare con la nostra vita l’amore, il perdono e la speranza.Il santuario rimane aperto a tutti i pellegrini. Il programma di preghiera si svolge regolarmente e tutti gli ambienti vengono rapidamente puliti e preparati affinché possano tornare ad essere un luogo di preghiera e di incontro con il Signore per intercessione della Regina della Pace”.