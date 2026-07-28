Giappone, sisma di magnitudo 7.1 a Kumamoto: la città dopo la scossa

(LaPresse) – Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito martedì pomeriggio la prefettura di Kumamoto, sull’isola giapponese di Kyushu, facendo scattare un’allerta tsunami nella baia di Ariake. La premier Sanae Takaichi ha invitato i residenti a stare lontani dalle coste e ha annunciato la creazione di una task force per valutare danni e interventi di soccorso. Le autorità hanno riferito che non risultano al momento danni alle principali infrastrutture pubbliche, mentre proseguono le verifiche sul territorio.