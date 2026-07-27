Pride Berlino, Merz: “Chiedo seriamente se si sarebbe potuto evitare”

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa lunedì ha parlato dell’attacco di sabato al Pride di Berlino in cui è morta una donna e altre 29 persone sono rimaste ferite. “Ancora oggi non riesco a capire come sia potuto accadere che quest’uomo, che era sotto costante sorveglianza, sia riuscito a recarsi alle celebrazioni del Christopher Street Day l’altro ieri senza essere notato. La mia domanda è: si sarebbe potuto evitare? Non è una domanda retorica. È una domanda seria”, ha detto Merz in merito ad Abdul Ballout, il cittadino tedesco di origini libanesi, ucciso domenica dalla polizia, sospettato di essere l’autore dell’attentato. Il 21enne era conosciuto alle forze dell’ordine per la sua radicalizzazione e la vicinanza ad ambienti jihadisti.