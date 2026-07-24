Spagna, tre incendi nella regione di Madrid: vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento

Il governo in Spagna ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale dopo che numerosi incendi hanno costretto all’evacuazione di circa 10mila persone nella regione centrale di Madrid. La misura comporta che il ministero dell’Interno spagnolo, che controlla la polizia e le forze di sicurezza, assuma la direzione delle operazioni antincendio condotte dalle regioni spagnole. Il governo regionale di Madrid ha dichiarato che 10mila persone sono state evacuate da diversi villaggi mentre gli incendi divampano senza controllo e un’ondata di caldo alimenta le fiamme