Russia, Putin ispeziona lo stabilimento aeronautico di Irkuts

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato lo stabilimento aeronautico di Irkutsk, in Russia, durante un viaggio nella città siberiana, dove ha ispezionato la produzione dell’aereo di linea MC-21.

L’MC-21 è un aereo di linea a fusoliera stretta di fabbricazione russa, sviluppato per competere con le famiglie Airbus A320 e Boeing 737.

Il programma ha subito ripetuti ritardi a causa delle sanzioni occidentali, che hanno costretto la Russia a sostituire motori, avionica e altri componenti importati con alternative di produzione nazionale.

Putin ha inoltre ispezionato lo Yak-130, un jet da addestramento subsonico e velivolo da combattimento leggero prodotto nello stabilimento.