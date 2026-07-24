Iran, esplosioni a Erbil vicino alla base militare con forze Usa

Almeno sette esplosioni sono state registrate nei pressi di una base militare che ospita forze Usa nella città settentrionale di Erbil, in Iraq. La città si trova nella regione curda semi-autonoma del Paese. Le esplosioni sono iniziate intorno alle 9:30 ora locale di venerdì, secondo un giornalista dell’Associated Press presente nella zona, che ha udito i boati.

Le esplosioni sono avvenute nei pressi di una base militare che ospita forze statunitensi nel nord dell’Iraq, poche ore dopo che l’esercito americano aveva dichiarato di aver concluso la sua tredicesima notte di attacchi contro l’Iran.