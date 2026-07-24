Francia, residenti evacuati dalla Penisola di Cap Ferret per gli incendi

Le autorità del dipartimento della Gironda, nel sud-ovest della Francia, hanno attuato l’evacuazione via mare di massa dei turisti e dei residenti dalla penisola di Cap Ferret, sulla costa atlantica, per vasto incendio boschivo divampato nella zona. Il ministro dell’Interno Laurent Nunez ha annunciato che nella regione sono andati in fumo oltre 10mila ettari e sono state evacuate 40mila persone. Circa cinquanta abitazioni sono state distrutte dalle fiamme che infuriano da mercoledì.

L’incendio ha sfondato la linea di contenimento difensiva che era stata istituita per cercare di rallentarne l’avanzata, spingendo il presidente della regione a ordinare l’evacuazione. Situata a soli 60 chilometri da Bordeaux, la penisola offre paesaggi mozzafiato e spiagge sabbiose, oltre a villaggi dediti all’allevamento delle ostriche e località turistiche di lusso nei pressi di Cap Ferret.