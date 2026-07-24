Danimarca, in un castello rivive la lotta medievale

Spade, asce e scudi. La Danimarca ospita il Campionato mondiale della Federazione Internazionale di Combattimento Medievale in un castello del XVI secolo. Organizzato per la prima volta in Spagna nel 2014, il campionato vede concorrenti in armatura sfidarsi con armi medievali del XIV secolo. L’edizione di quest’anno si svolge all’ombra del castello di Spøttrup, una fortezza danese completata intorno al 1520. L’evento richiama combattenti provenienti da 30 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Cina e Brasile, che si sfidano in duelli uno contro uno articolati in due round da un minuto. Gli avversari vengono eliminati dopo essere caduti a terra tre volte o in caso di resa. Se nessuna delle due condizioni si verifica, i commissari decretano il vincitore in base ai punti assegnati.
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