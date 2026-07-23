Regno Unito, Re Carlo e Camilla al Sandringham Flower Show: incontro con i visitatori

Il re Carlo III e la regina Camilla hanno incontrato i visitatori durante la loro partecipazione al Sandringham Flower Show della Royal Horticultural Society, ospitato nella tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk. Carlo, in qualità di patrono della Royal Horticultural Society, e Camilla hanno salutato il pubblico e visitato gli spazi dell’evento annuale, dedicato a giardini, composizioni floreali ed esposizioni di orticoltura. La manifestazione è uno degli appuntamenti tradizionali dell’estate britannica e riunisce appassionati di giardinaggio e specialisti del settore.