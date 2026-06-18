Usa, violenti temporali nel Midwest: tralicci piegati a metà e tetti scoperchiati

Una forte ondata di maltempo ha colpito tra mercoledì sera e giovedì mattina diverse aree del Midwest degli Stati Uniti, provocando danni in particolare nell’Illinois meridionale, nel Kentucky settentrionale e nell’Indiana meridionale. Le conseguenze delle tempeste sono visibili in numerose località. A Florence, in Kentucky, alcuni pali della rete elettrica sono stati spezzati, edifici danneggiati e tetti scoperchiati dalla forza del vento. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza per mettere in sicurezza le aree colpite e verificare l’entità dei danni.