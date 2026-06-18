New York, 18enne muore scaraventato a terra da un cavallo imbizzarrito: la carrozza ribaltata all'interno di Central Park

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 18 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto a Central Park, a New York, quando un cavallo ha improvvisamente iniziato a correre senza controllo trascinando una carrozza turistica. Il giovane si trovava a bordo insieme ad altri tre passeggeri quando il mezzo è partito al galoppo. Almeno due persone sono state sbalzate fuori dalla carrozza in corsa. Il 18enne era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove è poi deceduto. Gli altri occupanti hanno invece rifiutato le cure mediche. Secondo una prima ricostruzione, il cocchiere sarebbe sceso dalla carrozza per fotografare i passeggeri, una pratica vietata dai regolamenti. Il cavallo, arrivato nel parco soltanto sei settimane fa, sarebbe così rimasto senza controllo. Il sindacato che rappresenta i lavoratori del settore ha chiesto un’indagine approfondita per chiarire l’esatta dinamica della tragedia.