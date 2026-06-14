Missouri, aereo si schianta al suolo: morte le 12 persone a bordo

Dodici persone sono morte in seguito allo schianto di un aereo nel Missouri, negli Stati Uniti. La Polizia Stradale dello Stato del Missouri ha dichiarato in un comunicato che gli agenti sono sul posto per assistere il Dipartimento di Polizia di Butler e l’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Bates. L’incidente è avvenuto nei pressi del Butler Memorial Airport.

Le 12 persone erano in volo per trascorrere un pomeriggio di paracadutismo. Il sergente Justin Ewing della Polizia Stradale del Missouri ha dichiarato che i soccorritori hanno ricevuto una chiamata che segnalava un aereo precipitato e avvolto dalle fiamme intorno alle 11.30 di domenica mattina, le 19.30 in Italia. I soccorritori sono riusciti a spegnere l’incendio poco dopo l’incidente, ha aggiunto Ewing, definendo la scena “brutale”. L’aereo privato era gestito da Skydive Kansas. Il Pacific Aerospace 750XL che si è schiantato è un modello di aereo turboelica monomotore molto diffuso per il paracadutismo, ma che si è dimostrato utile anche per altri usi, tra cui il trasporto merci, il rilevamento aereo e i voli di evacuazione medica. L’aereo può trasportare fino a 17 paracadutisti ed è in grado di decollare e atterrare su piste corte. L’aereo che si è schiantato era stato costruito nel 2010, secondo i registri della FAA.