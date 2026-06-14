G7 a Evian, sicurezza rafforzata a Ginevra per le proteste

A Ginevra e nell’area del lago omonimo è scattato un massiccio rafforzamento della sicurezza in vista delle proteste previste contro il G7. Le autorità francesi e svizzere hanno predisposto misure straordinarie mentre i leader delle principali economie mondiali, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si preparano a partecipare al vertice che inizierà lunedì a Evian-les-Bains, in Francia. Il summit, in programma dal 15 al 17 giugno, riunirà i Paesi più industrializzati per discutere di Medio Oriente, guerra in Ucraina e squilibri economici globali. Nel frattempo, gruppi ambientalisti, femministi e movimenti anticapitalisti hanno annunciato una grande manifestazione di protesta. La Svizzera ha mobilitato circa 4.000 militari a supporto della polizia, con restrizioni aeree e stradali e controlli rafforzati sul Lago di Ginevra. Restano aperti solo 7 dei 35 valichi stradali di frontiera, mentre a Ginevra è stata chiusa un’ampia area verde che gli attivisti volevano utilizzare come punto di ritrovo. Sul lato francese saranno schierati oltre 13.000 tra poliziotti e gendarmi, insieme a più di 800 agenti di controllo alle frontiere. Le forze di sicurezza stanno già monitorando l’area con motovedette e sistemi anti-droni, a dimostrazione dell’imponente apparato predisposto per l’evento. Le proteste contro i vertici internazionali non sono una novità, ma questa volta gli attivisti puntano il dito contro le politiche di Trump su dazi, conflitti internazionali e clima, oltre a richiamare presunti legami passati con il finanziere Jeffrey Epstein.