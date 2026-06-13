Venezuela, Trump: "Colpito e ucciso leader gang Tren de Aragua". Le immagini dell'attacco

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che un’operazione militare americana ha colpito e ucciso Héctor Rusthenford Guerrero Flores, indicato come leader della gang venezuelana Tren de Aragua. Secondo quanto riferito dallo stesso Trump, si sarebbe trattato di un “attacco cinetico rapido e letale” condotto contro un compound del gruppo, con il supporto operativo anche di Caracas. Guerrero Flores, noto con il nome di battaglia “Niño Guerrero”, era ricercato negli Stati Uniti e accusato in un procedimento federale a New York di associazione a delinquere di tipo mafioso e altri reati, tra cui il supporto ad attività terroristiche. Nel video le immagini dell’attacco