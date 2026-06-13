Usa: operai iniziano a rimuovere il nome di Trump dal Kennedy Center

Gli operai hanno iniziato a rimuovere il nome del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla facciata del Kennedy Center, poche ore dopo la scadenza fissata dal tribunale per eliminare ogni riferimento a Trump dall’edificio e da altri aspetti delle attività dell’iconico centro per le arti performative. Il Kennedy Center ha assicurato che i “lavori di rimozione sono attualmente in corso” e che saranno “conclusi nelle prime ore del mattino”. Il Kennedy Center aveva chiesto a un giudice di prorogare la scadenza fino a mezzogiorno (ora della costa orientale, le 18 in Italia) di sabato 13 giugno a causa dei temporali che avevano colpito l’area di Washington. Ma il giudice ha respinto la richiesta. L’istituzione ha quindi presentato ricorso contro tale sentenza, ma anche questo tentativo è stato respinto.