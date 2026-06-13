Tren de Aragua, Donald Trump: “Ucciso il leader della gang venezuelana”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che un’operazione militare americana ha colpito e ucciso Héctor Rusthenford Guerrero Flores, indicato come leader della gang venezuelana Tren de Aragua. Secondo quanto riferito dallo stesso Trump, si sarebbe trattato di un “attacco cinetico rapido e letale” condotto contro un compound del gruppo, con il supporto operativo anche di Caracas. Guerrero Flores, noto con il nome di battaglia “Niño Guerrero”, era ricercato negli Stati Uniti e accusato in un procedimento federale a New York di associazione a delinquere di tipo mafioso e altri reati, tra cui il supporto ad attività terroristiche. Il gruppo Tren de Aragua è stato classificato dalle autorità statunitensi come organizzazione terroristica ed è ritenuto responsabile di episodi di estorsione, traffico di droga e violenze in diversi Paesi dell’America Latina e negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito da funzionari americani, l’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto ai cosiddetti “narco-terroristi” nella regione, già oggetto di precedenti azioni militari statunitensi.

In un post sui social Trump ha scritto: “I terroristi del Tren de Aragua non hanno più un rifugio sicuro in Venezuela né altrove e, sotto la mia guida, troveremo questi feroci assassini e signori della droga in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, e li manderemo nelle profondità dell’inferno dove appartengono.” Il post di Trump si riferiva a Guerrero Flores con il suo alias, “Niño Guerrero”. Il post includeva anche un video girato dall’alto di un piccolo edificio con un tetto verde che esplode. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha pubblicato sul social X che l’attacco è avvenuto all’inizio della settimana contro un complesso del Tren de Aragua in Venezuela. Hegseth ha scritto: “L’operazione sottolinea l’impegno condiviso da Stati Uniti e Venezuela a combattere i narcoterroristi e a negare loro qualsiasi rifugio sicuro nel nostro emisfero”.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” – President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

Il governo venezuelano conferma: “Partecipato all’operazione”

Il governo venezuelano ha rilasciato una dichiarazione in cui ha confermato la propria partecipazione all’operazione contro il leader della gang Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, e ha rivelato che ha avuto luogo nello stato sud-orientale di Bolívar. “Durante l’operazione si sono verificati scontri con membri di gruppi criminali, che hanno portato alla morte di Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, il leader di una di queste organizzazioni criminali”, si legge nella dichiarazione.

Il gruppo Tren de Aragua ha avuto origine più di un decennio fa in una prigione tristemente nota per la sua illegalità, che ospitava criminali incalliti nello stato centrale venezuelano di Aragua. La banda si è espansa negli ultimi anni. Guerrero Flores era tornato nella prigione di Aragua per omicidio e altre condanne nel 2013, quando è iniziata la crisi del Venezuela. Con pochi altri detenuti ha intravisto un’opportunità redditizia mentre il governo trascurava le prigioni. Hanno assunto il controllo e l’amministrazione della prigione, instaurando un sistema che controlla l’intera popolazione carceraria attraverso la forza e l’estorsione. Nel corso del tempo, hanno trasformato la struttura in una sorta di città che include uno zoo, un campo da baseball, un casinò e ristoranti. Guerrero Flores aveva una sua lussuosa suite.