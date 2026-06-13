Nepal, Katmandu si colora per il Pride

(LaPresse) Centinaia di membri della comunità LGBTQ+ nepalese e i loro sostenitori sono scesi nelle strade di Kathmandu sabato per celebrare il Mese del Pride. Il Nepal ha una comunità LGBTQ+ in crescita e negli ultimi anni ha compiuto progressi significativi per i diritti delle minoranze sessuali. Il governo eletto a marzo sotto la guida del primo ministro Balendra Shah ha istituito il Ministero delle donne, dei bambini, delle questioni di genere e delle minoranze sessuali e della sicurezza sociale: è la prima volta che viene creato un dipartimento dedicato alle questioni relative alle donne e alle minoranze sessuali.Il Nepal è stato uno dei primi paesi asiatici a consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La costituzione del 2015 stabilisce esplicitamente che non può esserci alcuna discriminazione basata sull’orientamento sessuale. Una sentenza del 2007 ha imposto al governo di apportare modifiche a favore delle persone LGBTQ+.