Usa, devastante tornado sull'Indiana: allagamenti con abitazioni distrutte e alberi sradicati

Almeno tre tornado hanno devastato alcune località nei dintorni di Chicago, radendo al suolo abitazioni e sradicando alberi e pali della luce, mentre i temporali hanno causato la cancellazione di alcuni voli e interruzioni di corrente per centinaia di migliaia di persone nel Midwest e nel Nord-Est. Quando un’imponente tromba d’aria si è abbattuta su Merrillville, nell’Indiana, una città a circa 33 miglia (53 chilometri) a sud-est di Chicago, la polizia locale ha avvertito i residenti di mettersi al riparo. In serata, alberi e linee elettriche abbattuti bloccavano le strade, le case erano state distrutte e parte del tetto di una scuola superiore era stato strappato via.