Russia, Medvedev distrugge foto di Merz, Starmer e von der Leyen: il video fatto con Ai

In occasione della Giornata della Russia, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha pubblicato sul suo canale Telegram un video generato dall’Intelligenza artificiale in cui lo si vede distruggere le fotografie del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del primo ministro britannico Keir Starmer e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Nessun nemico ostacolerà lo sviluppo e la prosperità della nostra patria. Buona Festa della Russia!”, ha scritto l’ex presidente russo a corredo del video, come riportato dalla Tass. Alla fine del video, quando tutti i ritratti dei politici europei vengono fatti a pezzi, risuona l’inno russo.