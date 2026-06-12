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sabato 13 giugno 2026

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Papa Leone XIV scende dall'aereo con re Felipe, decollo da Tenerife sospeso per problema tecnico

LaPresse
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Papa Leone XIV è sceso dall’aereo che avrebbe dovuto riportarlo a Roma dall’aeroporto di Tenerife, a causa di un problema tecnico che ha provocato un ritardo del volo. Il decollo è posticipato fino alla risoluzione del problema. Dopo aver appreso dell’inconveniente, re Filippo VI è salito a bordo dell’aereo ed è sbarcato con il Pontefice, in attesa di una soluzione al problema. Il volo dovrebbe subire un ritardo di circa mezz’ora, secondo quanto riportato da RTVE. Il comandante dell’aereo, riferisce El Pais, ha comunicato che “il problema al motore è stato probabilmente causato dal vento in coda”.