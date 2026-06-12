Papa Leone XIV a Tenerife, il monito ai trafficanti di esseri umani: "Fermatevi e convertitevi"

Papa Leone XIV, nella sua visita a Tenerife, ha ammonito i trafficanti di esseri umani, avvertendoli che dovranno affrontare l’ira di Dio per aver sfruttato la disperazione dei migranti. “Basta. Convertitevi“, ha detto Leone nel suo messaggio ai trafficanti, sottolineando ogni parola in spagnolo e suscitando un applauso prolungato da parte della folla durante un incontro con le organizzazioni umanitarie alle Isole Canarie. Leone ha concluso il suo viaggio di una settimana in Spagna nell’arcipelago più vicino all’Africa. “Una coscienza umana, e ancor più una coscienza cristiana, non può rimanere indifferente di fronte a questi cimiteri del mare, alle vittime dei naufragi e alla mancanza di aiuti”, ha affermato Prevost. “Ogni vita persa su queste rotte è un fallimento per la famiglia umana”.