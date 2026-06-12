Iran, Trump annuncia l’accordo: “Abbiamo posto fine alla guerra, non avranno armi nucleari”. Per la Cnn, la firma domenica a Ginevra – La diretta

Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno “posto fine alla guerra con l’Iran“, dopo aver annunciato giovedì un “grande accordo” che, a suo dire, avrebbe risolto il conflitto e riaperto lo Stretto di Hormuz. Trump ha aggiunto che il vicepresidente JD Vance potrebbe partecipare alla cerimonia di firma in Europa nei prossimi giorni. Lo riporta la Cnn. “Hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito. Era proprio questo l’obiettivo, era il 95% della questione”, ha aggiunto.

Guerra in Iran – la diretta Inizio diretta: 12/06/26 07:00 Fine diretta: 13/06/26 00:00