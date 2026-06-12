Iran, Trump annuncia l’accordo: “Abbiamo posto fine alla guerra, non avranno armi nucleari”. Per la Cnn, la firma domenica a Ginevra – La diretta

Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno “posto fine alla guerra con l’Iran“, dopo aver annunciato giovedì un “grande accordo” che, a suo dire, avrebbe risolto il conflitto e riaperto lo Stretto di Hormuz. Trump ha aggiunto che il vicepresidente JD Vance potrebbe partecipare alla cerimonia di firma in Europa nei prossimi giorni. Lo riporta la Cnn. “Hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito. Era proprio questo l’obiettivo, era il 95% della questione”, ha aggiunto.
Israele ha emesso un ordine di evacuazione forzata per i residenti di tre villaggi nel sud del Libano. Si tratta di Sarafand, 10 km a sud di Sidone sul Mediterraneo, e di Tuffaha e Mazraat Sinai, entrambi nel distretto di Sidone. “Per garantire la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente le vostre case e spostarvi a nord del fiume Zahrani”, ha detto un portavoce dell’esercito in un post su X, come riportato da Al Jazeera. “Chiunque sia presente vicino agli elementi di Hezbollah, alle loro strutture e ai loro mezzi di combattimento sta mettendo in pericolo la propria vita”, ha dichiarato ancora l’Idf.
Un memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, in Svizzera. Lo riferiscono fonti citate dalla Cnn, secondo cui la cerimonia sarebbe in fase avanzata di preparazione, anche se da Teheran non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale sull’intesa.Secondo persone a conoscenza dei colloqui diplomatici, la firma potrebbe segnare l’avvio di una “fase due” dei negoziati, dedicata all’attuazione dell’accordo. Ginevra sarebbe al momento l’ipotesi più accreditata per ospitare la cerimonia, anche se fonti iraniane indicano che resta in valutazione anche Vienna. Giovedì il presidente statunitense Donald Trump aveva parlato di una possibile “grande intesa” con l’Iran capace di chiudere la crisi, affermando che la firma potrebbe avvenire nei prossimi giorni in Europa, con la partecipazione del vicepresidente JD Vance. Secondo diverse fonti, il memorandum sarebbe denominato ‘Islamabad Declaration’, in riferimento al ruolo di mediazione svolto dal Pakistan nei negoziati. Tuttavia, dettagli e tempistiche dell’accordo non sono stati ancora confermati ufficialmente.
“Finché sarò primo ministro di Israele, l’Iran non avrà armi nucleari”. Lo ha scritto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un messaggio pubblicato su X. Netanyahu ha affermato di avere una “piena intesa” con il presidente statunitense Donald Trump sulla necessità di impedire all’Iran di dotarsi dell’arma nucleare. “Siamo pienamente d’accordo su questo tema”, ha scritto il premier. Nel messaggio, Netanyahu ha ricordato di essere “in prima linea da oltre 30 anni” nella battaglia internazionale contro il programma nucleare iraniano, sostenendo che senza questa pressione Teheran “avrebbe già da tempo bombe atomiche per distruggere Israele”. Il premier israeliano ha inoltre accusato l’Iran di voler “distruggere lo Stato ebraico”, assicurando che continuerà a dedicare i suoi sforzi per impedirlo: “Finché sarò primo ministro, questo non accadrà”.
Le questioni più delicate nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, dal programma nucleare alla gestione dello Stretto di Hormuz, saranno affrontate solo dopo un’intesa preliminare tra le parti. Lo riferiscono i media di Stato iraniani, secondo cui il memorandum d’intesa attualmente in discussione non includerebbe ancora accordi definitivi su questi dossier. L’agenzia ufficiale Irna sostiene che i colloqui sul nucleare dovrebbero svolgersi entro 60 giorni dalla firma dell’accordo iniziale, aprendo una seconda fase negoziale destinata ad affrontare i temi più complessi tra Washington e Teheran. Secondo i media iraniani, nella bozza non sarebbe stata raggiunta alcuna intesa nemmeno sulla gestione dello Stretto di Hormuz. Teheran ribadisce che il futuro assetto del passaggio marittimo dovrebbe essere definito a livello regionale, con un ruolo condiviso tra Iran e Oman. Le indiscrezioni confermano precedenti ricostruzioni secondo cui l’intesa iniziale servirebbe soprattutto a creare le condizioni per negoziare successivamente i nodi più sensibili del confronto tra i due Paesi.
Secondo fonti interne, il governo tedesco intravede la possibilità di un’intesa tra Stati Uniti e Iran. “Negli ultimi giorni sono stati compiuti progressi”, hanno affermato fonti del governo tedesco, come riportato da Ntv, aggiungendo che il presidente Usa, Donald Trump, può continuare a contare sul sostegno tedesco negli sforzi diplomatici. I capi di Stato e di governo del G7, che si riuniranno a Evian, in Francia, a partire da lunedì, concordano sui punti chiave. All’Iran non deve essere consentito di acquisire armi nucleari e deve essere ripristinata la libera navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. “Questo obiettivo può essere raggiunto solo al tavolo delle trattative”, hanno spiegato le fonti governative tedesche.
L’agenzia iraniana Fars, affiliata ai Guardiani della Rivoluzione, ha respinto le speculazioni su un accordo imminente tra Teheran e Washington. “Qualsiasi speculazione su una firma in Svizzera o un incontro faccia a faccia non è altro che un malinteso delle proposte e un’illusione americana”, ha scritto l’agenzia. Secondo Axios, una possibile firma dell’accordo tra Usa e Iran potrebbe avvenire a Ginevra già nel fine settimana, prima del vertice del G7 in programma la prossima settimana.
Quella tra Iran e Stati Uniti “non era una guerra a cui abbiamo partecipato e non dovevamo partecipare. Noi facciamo la nostra parte. L’Europa è presente e l’Italia è presente per garantire il traffico marittimo nel Mar Rosso. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l’Iran”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza dei consoli d’Italia alla Farnesina, dopo le parole del presidente americano Donald Trump, secondo cui “l’Europa è stata irrilevante” e gli Usa “hanno vinto la guerra da soli”.
Una bozza di memorandum in 14 punti tra Stati Uniti e Iran delineerebbe il percorso verso un’intesa su nucleare, sanzioni e sicurezza regionale. Lo riferiscono media iraniani vicini al team negoziale di Teheran, precisando che il testo è ancora al vaglio delle autorità competenti. Secondo l’agenzia iraniana Mehr, l’intesa prevederebbe un cessate il fuoco immediato sui vari fronti regionali, incluso il Libano, l’impegno degli Stati Uniti a non interferire negli affari interni iraniani e il ritiro delle forze Usa dalle aree vicine all’Iran. Tra i punti centrali figurano la riapertura dello Stretto di Hormuz entro 30 giorni sotto gestione iraniana, la sospensione delle sanzioni su petrolio e petrolchimico e lo sblocco di fondi iraniani congelati all’estero, pari a 24 miliardi di dollari, di cui metà disponibili prima dell’avvio dei negoziati finali. La bozza prevederebbe inoltre 60 giorni di colloqui per un accordo definitivo sul programma nucleare e sulla revoca delle sanzioni statunitensi e Onu. Teheran ribadirebbe l’impegno a non sviluppare armi nucleari nell’ambito del Trattato di non proliferazione (Npt). Secondo quanto riportato, resterebbero esclusi dai negoziati il programma missilistico balistico iraniano e il sostegno ai gruppi armati regionali. Il piano includerebbe anche proposte di ricostruzione economica dell’Iran per almeno 300 miliardi di dollari da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati.
– Stati Uniti e Iran si preparano ad avviare negoziati finali su dossier nucleare ed economia, in attesa del via libera delle rispettive autorità. Lo riferisce l’agenzia iraniana Mehr, secondo cui le parti starebbero lavorando a una bozza di memorandum d’intesa. Il documento includerebbe la revoca delle sanzioni petrolifere contro Teheran, lo sblocco di fondi iraniani congelati all’estero, la riapertura dello Stretto di Hormuz e un impegno statunitense a ridurre la presenza militare nelle aree circostanti l’Iran. Secondo i media iraniani, i colloqui non riguarderanno il programma missilistico balistico di Teheran, uno dei punti più sensibili nei rapporti con Washington. L’eventuale accordo resta comunque subordinato all’approvazione delle autorità competenti dei due Paesi.
“Mi pare evidente che gli Stati Uniti intendono ridurre il loro impegno nella Nato in Europa. Per l’Europa è fondamentale una presenza americana, ma è altrettanto giusto rafforzare il pilastro europeo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza dei consoli d’Italia alla Farnesina. “Abbiamo annunciato che aumenteremo le spese per la sicurezza fino al 2,8 per cento. Se si vuole essere indipendenti bisogna investire in sicurezza”, ha aggiunto, “per presidiare meglio il territorio serve investire. Quindi è giusto quello che stiamo facendo. Il concetto di sicurezza è molto più ampio.Non siamo guerrafondai, anzi lavoriamo sempre contro la guerra. Lo dice anche la nostra Costituzione. Ma la sicurezza è un’altra cosa e noi dobbiamo avere strumenti efficienti”.
“Abbiamo vinto la guerra in Iran, non avevamo bisogno dell’Europa”. Lo ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump in una risposta esclusiva a La7, raggiunto telefonicamente dal corrispondente da Washington Daniele Compatangelo, come riportato questa mattina a Omnibus da Alessandra Sardoni.Interpellato su un possibile messaggio ai leader del G7, compresi Italia e Francia, e sul mancato sostegno europeo nella gestione della crisi con Teheran, Trump ha minimizzato il ruolo degli alleati occidentali: “Non avevamo bisogno di alcun supporto. Abbiamo vinto la guerra. Era irrilevante”.
La proposta di memorandum d’intesa tra gli Stati Uniti e l’Iran estenderebbe l’attuale cessate il fuoco di 60 giorni, avviando al contempo negoziati per un accordo più ampio relativo al programma nucleare iraniano. Lo riporta Axios, spiegando che la bozza dell’accordo prevederebbe la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz, senza l’applicazione di tariffe di transito, e mirerebbe a riportare i volumi di traffico marittimo ai livelli pre-bellici entro 30 giorni. In cambio, l’Iran si impegnerebbe a non sviluppare armi nucleari e ad affrontare le preoccupazioni relative alle proprie scorte di uranio arricchito. Secondo quanto riferito, eventuali misure concrete riguardanti il programma nucleare di Teheran sarebbero oggetto di un accordo separato e più dettagliato. Axios ha inoltre affermato che l’intesa garantirebbe all’Iran un allentamento graduale delle sanzioni, subordinato al rispetto degli impegni assunti, incluse deroghe temporanee per consentire l’esportazione di petrolio. Secondo le informazioni, l’accordo di massima è stato raggiunto mercoledì sera al termine di colloqui tra il mediatore qatariota Ali Al-Thawadi e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, con il coinvolgimento nei negoziati degli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che Teheran non ha ancora preso una decisione definitiva sulla proposta, mentre Axios ha riferito che l’accordo è in attesa dell’approvazione finale da parte dei vertici iraniani. Qualora venisse firmato, l’accordo dovrebbe prendere il nome di ‘Accordo di Islamabad’, a testimonianza degli sforzi di mediazione compiuti da Qatar e Pakistan.
I termini dell’accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine ai combattimenti nella regione prevedono che Israele interrompa completamente l’offensiva contro Hezbollah in Libano. A riferirlo è il quotidiano filo-Hezbollah ‘Al-Akhbar’, come riportato da Times of Israel. Oltre a sospendere ogni attacco in tutto il Libano, l’accordo impone a Israele di rinunciare a qualsiasi territorio conquistato nel sud del Paese e include un piano per il “rapido ritiro” delle truppe dell’Idf.
Giovedì quattro aerei da trasporto C-17 dell’Aeronautica militare statunitense sono partiti alla volta dell’Europa trasportando attrezzature per un possibile viaggio del vicepresidente americano JD Vance a Ginevra, in vista della firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo riporta Axios. La testata online, citando fonti a conoscenza dei preparativi, ha riferito che i voli militari erano legati a una potenziale cerimonia di firma che potrebbe svolgersi nei prossimi giorni, qualora gli sforzi in corso per finalizzare l’accordo dovessero avere successo.
Due caschi blu malesi della missione Unifil sono rimasti lievemente feriti in un attacco contro un convoglio logistico nei pressi del villaggio di Harris, nel Libano meridionale; lo ha reso noto il portavoce dell’Onu, Stéphane Dujarric. “Le loro condizioni sono stabili” e “l’Unifil indagherà sull’accaduto”, ha dichiarato Dujarric, senza specificare chi fosse responsabile dell’attacco.Separatamente, Dujarric ha riferito che un carro armato israeliano ha aperto il fuoco vicino a un convoglio Onu nei pressi di Bint Jbeil, costringendo il convoglio a una deviazione per “riprendere il movimento in sicurezza”. Mercoledì, inoltre, “i caschi blu dell’Unifil hanno rilevato un’intensa attività di droni nell’area di Biyyada”, ha affermato Dujarric.”Ricordiamo ancora una volta a tutte le parti coinvolte l’inviolabilità del personale e delle risorse dell’Onu”, ha aggiunto il portavoce.
Le forze statunitensi hanno abbattuto due droni iraniani kamikaze nella notte di giovedì, dopo che Teheran aveva “tentato di colpire navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz”. Lo ha riferito Fox News citando un alto funzionario della difesa Usa. “Il flusso del traffico attraverso lo Stretto prosegue”, ha aggiunto il funzionario.
Ieri le forze armate statunitensi erano a circa tre ore dal lanciare attacchi contro l’Iran quando il presidente Donald Trump li ha annullati, sostenendo che fosse stato raggiunto un accordo per porre fine al conflitto e che questo sarebbe stato presto firmato. Lo riferisce Nbc News. Al momento dell’annuncio di Trump, i militari Usa avevano già individuato gli obiettivi e la Marina statunitense aveva già adeguato i piani operativi e predisposto gli armamenti per gli attacchi, afferma la Nbc. Secondo l’emittente statunitense, se fossero stati eseguiti, gli attacchi sarebbero stati simili a quelli condotti dagli Usa nelle due notti precedenti. Nonostante l’affermazione di Trump secondo cui gli Stati Uniti avrebbero presto “preso” l’isola iraniana di Kharg, quest’ultima non figurava nella lista degli obiettivi. Viene inoltre riferito che il repentino cambio di rotta del presidente e la sua improvvisa decisione di annullare gli attacchi hanno lasciato i vertici militari “confusi”.