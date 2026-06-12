Cuba, arriva a L'Avana una nave dalla Colombia con 100 tonnellate di aiuti

Nel contesto del severo blocco energetico imposto dagli Stati Uniti, venerdì è arrivata all’Avana, capitale di Cuba, una nave proveniente dalla Colombia con a bordo quasi 100 tonnellate di generi alimentari e beni di prima necessità.

Battendo bandiera colombiana, la nave era salpata da Cartagena de Indias all’inizio di questo mese e venerdì mattina ha attraversato il canale della baia della capitale, scortata da una piccola imbarcazione ausiliaria cubana.

L’Agenzia presidenziale per la cooperazione internazionale della Colombia ha dichiarato che, su indicazione del presidente Gustavo Petro, è stata inviata una spedizione di generi alimentari non deperibili, medicinali, forniture ospedaliere, apparecchiature elettriche, pannelli solari e altri articoli.

Oltre alle forniture inviate dal governo colombiano, secondo le autorità sono state caricate sulla nave sette tonnellate di merci raccolte da gruppi che sostengono l’isola nel paese sudamericano.