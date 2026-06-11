Usa, temporali nel Midwest: tetti scoperchiati e alberi abbattuti a Chicago

Violenti temporali hanno colpito il Midwest degli Stati Uniti provocando blackout diffusi, danni agli edifici e forti disagi al traffico aereo. Le immagini mostrano tetti scoperchiati, alberi abbattuti e le conseguenze del maltempo nell’area di Chicago. Secondo le autorità meteorologiche, centinaia di migliaia di utenze sono rimaste senza elettricità mentre sono state emesse allerte tornado in diverse aree dell’Illinois, del Kansas, del Missouri e dell’Iowa. A Chicago una delle strutture danneggiate è un condominio di Stickney, nei sobborghi della città, che ha riportato gravi danni al tetto. I temporali hanno causato oltre un migliaio tra ritardi e cancellazioni di voli. Gli aeroporti internazionali O’Hare e Midway hanno sospeso temporaneamente le operazioni a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le autorità avvertono che il rischio di forti venti, tornado e inondazioni improvvise resta elevato.