Ucraina, Zelensky istituisce la Giornata dei Sistemi senza equipaggio: il video celebrativo

L’Ucraina ha istituito la Giornata dei Sistemi senza equipaggio, i sistemi ‘unmanned’, come i droni pilotati a distanza. Lo ha comunicato in un post su X il presidente Volodymyr Zelensky pubblicando un video celebrativo: “Oggi celebriamo per la prima volta la Giornata delle Forze dei Sistemi Senza Equipaggio, e d’ora in poi, ogni anno, l’11 giugno sarà un giorno dedicato alla nostra gratitudine verso i combattenti delle Forze dei Sistemi Senza Equipaggio”, ha scritto. “La guerra moderna – si legge ancora nel post – non può più essere immaginata senza i droni, e i sistemi senza pilota ucraini operano con successo a diversi livelli: dallo svolgimento di missioni in prima linea all’attacco di importanti strutture nemiche a centinaia di chilometri di profondità all’interno del suo territorio”. Zelensky ha poi ringraziato “ogni singola persona che presta servizio nelle Forze dei sistemi senza equipaggio, che sviluppa le tecnologie ucraine e che lavora per garantire il nostro vantaggio sul campo di battaglia”. L’Ucraina è stata il primo Paese al mondo a istituire una forza armata separata dedicata esclusivamente ai sistemi unmanned, diventando un modello per altri eserciti. Kiev ha introdotto una formula nota come Drone deals, contratti e baratti politici-tecnologici con circa 20 Paesi partner interessati ad acquistare sistemi collaudati sul campo. È stata programmata l’apertura di 10 centri di esportazione di armi ucraine in tutta Europa, in particolare nei Paesi Baltici e nel Nord Europa.