Papa Leone XIV in Spagna, Prevost lascia Barcellona e vola alle Canarie

Papa Leone XIV ha lasciato Barcellona per raggiungere le Isole Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il Pontefice è atteso nell’arcipelago spagnolo dove concentrerà la sua visita sul tema delle migrazioni. Le Canarie rappresentano uno dei principali punti di arrivo per i migranti provenienti dall’Africa occidentale diretti verso l’Europa. Durante il soggiorno, Leone XIV incontrerà persone appena sbarcate, operatori umanitari e rappresentanti delle organizzazioni che assistono i migranti e ne favoriscono l’integrazione. Il Papa renderà omaggio anche alle migliaia di vittime morte nel tentativo di attraversare l’Atlantico. Tra le tappe previste c’è il porto diventato noto come il ‘molo della vergogna‘ durante la crisi migratoria del 2020, quando l’isola registrò un forte aumento degli arrivi. La visita riprende uno dei temi più cari anche al pontificato di Papa Francesco.