Messico, centinaia di madri di persone scomparse marciano verso lo stadio dei Mondiali

Centinaia di madri e parenti di persone scomparse hanno sfilato per le strade di Città del Messico fino allo stadio che ospiterà la partita inaugurale dei Mondiali. Nelle immagini si vedono fotografie, striscioni e cartelli con i volti dei propri cari, portati in corteo per chiedere verità e giustizia. La manifestazione si inserisce in una serie di iniziative organizzate per sfruttare l’attenzione internazionale generata dalla Coppa del Mondo. I familiari chiedono che la crisi delle sparizioni non venga dimenticata mentre il Paese è sotto i riflettori per il torneo. Secondo i dati ufficiali, in Messico risultano oltre 130 mila persone scomparse. Le associazioni denunciano da anni indagini insufficienti e sostengono che molte famiglie siano state costrette a cercare da sole i propri parenti. Gli organizzatori assicurano che la mobilitazione proseguirà anche dopo la fine dei Mondiali.