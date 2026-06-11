Iran, Teheran: "Gli attacchi Usa hanno reso vano il cessate il fuoco"

La televisione di Stato iraniana ha trasmesso una dichiarazione del ministero degli Esteri che accusa gli Stati Uniti di aver compromesso il cessate il fuoco in vigore da aprile. Secondo il governo iraniano, i raid statunitensi rappresentano una violazione della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e della sovranità nazionale. Il ministero degli Esteri sostiene che gli attacchi abbiano di fatto svuotato di significato la tregua raggiunta l’8 aprile scorso. La dichiarazione arriva mentre Stati Uniti e Iran continuano a scambiarsi attacchi per il secondo giorno consecutivo.