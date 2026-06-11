Iran, Teheran chiude lo Stretto di Hormuz: "Qualsiasi nave sarà bersagliata"

La televisione di Stato iraniana ha annunciato che il comando militare congiunto di Teheran ha dichiarato chiuso al traffico marittimo lo Stretto di Hormuz. Secondo quanto riferito, qualsiasi imbarcazione che tenterà di transitare nello stretto potrà essere presa di mira. L’annuncio arriva dopo una nuova ondata di attacchi statunitensi, rivendicati dal Comando Centrale degli Stati Uniti come risposta a quella che Washington definisce un’aggressione iraniana. Nelle stesse ore sono state segnalate esplosioni nelle città meridionali di Bandar Abbas, Sirik e Minab.