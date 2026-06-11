Iran, il video del lancio dei missili Usa dalla USS Michael Murphy

Le immagini diffuse dalla Marina degli Stati Uniti mostrano il lancio di missili da crociera Tomahawk dalla USS Michael Murphy contro obiettivi in Iran. Il video è stato pubblicato dopo la seconda ondata di attacchi americani condotta nelle ultime ore contro diverse postazioni iraniane. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, i raid hanno preso di mira sistemi di sorveglianza, comunicazioni militari e difese aeree iraniane. Le esplosioni sono state segnalate a Teheran, Bandar Abbas e in altre aree del sud del Paese.