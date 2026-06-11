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giovedì 11 giugno 2026

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Iran, il video del lancio dei missili Usa dalla USS Michael Murphy

LaPresse
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Le immagini diffuse dalla Marina degli Stati Uniti mostrano il lancio di missili da crociera Tomahawk dalla USS Michael Murphy contro obiettivi in Iran. Il video è stato pubblicato dopo la seconda ondata di attacchi americani condotta nelle ultime ore contro diverse postazioni iraniane. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, i raid hanno preso di mira sistemi di sorveglianza, comunicazioni militari e difese aeree iraniane. Le esplosioni sono state segnalate a Teheran, Bandar Abbas e in altre aree del sud del Paese.