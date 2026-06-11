Iran, attacco Usa a petroliera nello Stretto di Hormuz: il video di Centcom

Gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera del Golfo dell’Oman, alle 5,20 italiane di giovedì 11 giugno. Lo rende noto il Comando Centrale Usa (CentCom) in un comunicato diffuso su X, pubblicando anche il video dell’attacco. “La nave aveva violato il blocco contro l’Iran tentando di trasportare petrolio iraniano”, afferma il CentCom, specificando che si tratta “della terza nave mercantile messa fuori uso dalle forze americane questa settimana”. A essere colpita è stata la M/T Jalveer, battente bandiera della Guinea-Bissau, mentre tentava di trasportare petrolio dall’Iran attraverso il Golfo dell’Oman.