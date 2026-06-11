Il Pentagono in lockdown, isolati diversi piani del dipartimento della Difesa Usa

La Cnn: “Si è trattato di un falso allarme”. Inizialmente, era stato riferito che l’incidente era legato a “materiali pericolosi”

Il Pentagono si trova in stato di lockdown e alcuni piani dell’edificio che ospita il dipartimento della Difesa e gli Stati Maggiori delle Forze Armate Usa sono stati evacuati. Lo riferiscono fonti della Cnn. Il personale intervenuto per l’emergenza, riferiscono le fonti, è stato visto indossare maschere antigas e tute protettive.

Diversi piani e corridoi all’interno del Pentagono sono stati isolati e altre aree sono in fase di evacuazione a causa di un “incidente legato a materiali pericolosi”. Lo hanno riferito alla Cnn tre fonti informate sui fatti e i vigili del fuoco locali. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato che i sistemi interni alla struttura “hanno rilevato un problema di qualità dell’aria che richiede misure precauzionali, in attesa di determinarne la gravità”. Il dipartimento della Difesa “sta attuando i protocolli di sicurezza standard, inclusa la disposizione di rimanere all’interno dei locali (shelter-in-place) per l’area interessata”, ha dichiarato Parnell. “Le squadre di intervento sono sul posto e pronte ad assistere le persone presenti nell’edificio”, ha aggiunto.

La Cnn: “Lockdown per un falso allarme”

L’emergenza che ha innescato lo stato di lockdown al Pentagono e l’evacuazione di alcuni piani della struttura era frutto di un falso allarme. Lo riferiscono fonti della Cnn. Inizialmente, era stato riferito che l’incidente era legato a “materiali pericolosi”. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, aveva confermato che i sistemi interni alla struttura “hanno rilevato un problema di qualità dell’aria che richiede misure precauzionali, in attesa di determinarne la gravità”.

Un messaggio inviato dal servizio di sicurezza del Pentagono segnalava il rilevamento di un “problema relativo alla qualità dell’aria” e la necessità di ulteriori verifiche. “Questi ulteriori controlli potrebbero richiedere da una a due ore. Le squadre di intervento sono sul posto e pronte ad assistere gli occupanti dell’edificio, se necessario. È possibile notare personale di diverse agenzie e l’adozione di misure precauzionali nel cortile centrale. Si prega di non trarre conclusioni affrettate su tali attività”, recitava il messaggio. Secondo due delle fonti, è stato disposto il blocco di accesso ai piani dal secondo al quinto, nei corridoi dal quarto al settimo, dell’enorme complesso del Pentagono. Una terza fonte ha riferito alla Cnn che gli agenti di polizia all’interno dell’edificio indossavano maschere antigas e tute integrali di protezione chimica.