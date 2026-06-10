Sudafrica, spari sulla folla a Johannesburg: il luogo dell'aggressione

Dodici persone sono morte e nove sono rimaste ferite in una sparatoria di massa avvenuta nella tarda serata di ieri a Johannesburg, in Sudafrica. La polizia ritiene che più di 10 persone armate siano state lasciate da un minibus nel sobborgo di Cleveland a Johannesburg, dove hanno poi aperto il fuoco sulla folla. Le vittime sono nove uomini e tre donne. Undici di loro sono morti sul posto, mentre il dodicesimo è deceduto in ospedale. La polizia sta cercando gli aggressori, ma finora non è stato effettuato alcun arresto. Il movente della sparatoria non è ancora chiaro. Gli insediamenti informali in Sudafrica sono aree residenziali non pianificate, solitamente costituite da baracche o strutture temporanee simili.