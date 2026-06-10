Russia, auto esplode nella regione di Mosca: le immagini della vettura in fiamme

Un’auto è esplosa nella regione di Mosca causando la morte di una persona. La deflagrazione a Balashikha, a est della capitale russa. Un video girato sul luogo dell’esplosione mostra un’auto in fiamme in mezzo alla strada. Secondo notizie di stampa la vittima sarebbe un alto ufficiale dell’esercito russo, anche se le autorità russe non hanno confermato questa ipotesi né hanno reso noto il nome della persona.

Il Comitato investigativo russo ha dichiarato che è stata avviata un’indagine penale per fare luce sull’esplosione.