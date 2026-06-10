Proteste anti-migranti a Belfast, Starmer: "Atti di violenza e incendi ingiustificati"

“Gli atti di violenza e gli incendi dolosi (a Belfast) sono del tutto ingiustificati”. Lo ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer parlando in Parlamento condannando le violente proteste contro i migranti avvenute a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo che un cittadino sudanese ha accoltellato per strada un uomo di circa 40 anni. In precedenza aveva affermato: “La gente è giustamente sconvolta dal terribile attentato avvenuto lunedì sera a Belfast Nord. L’uomo arrestato è comparso questa mattina davanti al tribunale di Belfast ed è stato incriminato”.