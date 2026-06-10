Papa Leone XIV a Barcellona, la celebrazione a Monteserrat davanti alla folla di fedeli

Papa Leone XIV ha celebrato messa a Montserrat, un complesso montuoso alle porte di Barcellona che ospita un’abbazia benedettina e una basilica, entrambe molto care alla tradizione cattolica catalana. Ad accoglierlo, migliaia di fedeli, con gruppi di suore e scolari che cantavano e sventolavano cartelli e fotografie del papa fuori dalla basilica. Il complesso è venerato per la sua statua della Madonna Nera ed è sede del coro di ragazzi più antico d’Europa. Nel suo discorso ai fedeli nell’abbazia, il Pontefice ha detto che Montserrat è stato per secoli un luogo di pace e riconciliazione in un mondo segnato dalla violenza, dalla “critica che umilia, dalla condanna che distrugge e dall’aggressività che divide” e ha esortato gli spagnoli a seguire la “via della misericordia, della riconciliazione, della verità e della gentilezza”. La città catalana è la seconda tappa del viaggio del Pontefice in Spagna, iniziato a Madrid.