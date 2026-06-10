Caso Epstein, Bill Gates alla commissione: “Non sono mai stato sulla sua isola”

Bill Gates nega di avere “mai vittimizzato nessuno” e afferma di non avere mai avuto alcun indizio del fatto che Jeffrey Epstein fosse coinvolto in attività criminali. Nella sua dichiarazione introduttiva davanti alla commissione di Vigilanza della Camera che indaga sulla vicenda dell’ex finanziere pedofilo, il co-fondatore di Microsoft ha descritto Epstein come un uomo inaffidabile e vendicativo, con il quale aveva interagito nel tentativo di raccogliere fondi per iniziative filantropiche e ha espresso il suo pieno sostegno all’indagine condotta dalla commissione. “Innanzitutto, voglio chiarire un punto fondamentale: non ho mai assistito a comportamenti criminali da parte di Epstein, né ho mai avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite continuative. Non mi sono mai recato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua residenza in Florida. Non ho mai vittimizzato nessuno. Sebbene lui abbia cercato di instaurare un rapporto personale, io non ne sono mai stato interessato né ho mai ricambiato tale interesse”, ha affermato Gates nella sua dichiarazione iniziale.

“Accettai di incontrarlo senza esercitare il dovuto livello di cautela”

Gates ha raccontato di essere stato messo in contatto con Epstein nel 2011, dopo che l’ex finanziere era già stato condannato in Florida per reati a sfondo sessuale, e che questi sosteneva di potere contribuire alla raccolta di fondi per le iniziative filantropiche di Gates nel campo della salute globale. “Ricordo di essere stato al corrente dei precedenti problemi legali di Epstein, ma non avevo compreso appieno la gravità dei crimini da lui commessi. Accettai di incontrarlo senza esercitare il dovuto livello di cautela“, ha detto il co-fondatore di Microsoft. Gates ha inoltre riferito di essersi reso conto nel 2014 che quelle discussioni non portavano da nessuna parte e che Epstein non avrebbe mantenuto le promesse fatte, interrompendo quindi ogni comunicazione con lui nel dicembre di quell’anno.