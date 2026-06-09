Ucraina: massicci attacchi russi su regione Kharkiv: in fiamme auto e palazzi

Nella notte la regione Ucraina di Kharkiv è stata colpita da un massiccio attacco russo con missili e droni. A Chuhuiv hanno perso la vita quattro persone, tra cui una donna incinta, mentre a Kharkiv 15 persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste ferite. Le vittime a Chuhuiv sono due uomini di 56 e 70 anni e due donne di 22 e 70 anni. Lo riporta Rbc-Ucraina che cita le autorità locali.

La Russia ha preso di mira a Kharkiv edifici residenziali, imprese civili, negozi, automobili e infrastrutture urbane. Uno dei droni ha colpito un grattacielo. Diverse auto sono andate a fuoco vicino all’edificio, decine di veicoli sono stati danneggiati e le finestre degli edifici circostanti sono andate in frantumi. Un altro drone ha colpito un condominio tra l’ottavo e il nono piano, ma non è esploso. I residenti sono stati evacuati. Sono stati danneggiati anche edifici amministrativi, un centro, una caffetteria, una chiesa e decine di automobili.