Iran, Trump: "Siamo a un passo da chiudere un ottimo accordo. Blocco più forte delle bombe"

“Siamo a un passo dal raggiungere un accordo davvero ottimo, solido e incisivo”. Lo ha detto Donald Trump parlando delle negoziazioni per porre fine alla guerra in Iran dopo aver visto i New York Knicks nelle Finals Nba contro i San Antonio Spurs. “Se continuassimo a bombardare per altre due o tre settimane, non rimarrebbe loro più nulla. Ma lo Stretto rimarrebbe chiuso per mesi”, ha continuato il presidente Usa aggiungendo: “Avremo un documento firmato che è in realtà più forte dei bombardamenti. Ciò che si è dimostrato molto potente è stato il blocco. Il blocco si è rivelato molto più forte dei bombardamenti”.