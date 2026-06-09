Incontro tra il Papa e Bad Bunny a Madrid: udienza privata al Bernabeu per il cantante

Da giorni si era parlato di un possibile incontro tra Papa Leone XIV e la star portoricana Bad Bunny, in tour in Spagna nelle stesse date del viaggio apostolico del Pontefice e alla fine è arrivata la conferma. Come ha rivelato in anteprima la tv pubblica spagnola Tve, Prevost ha ricevuto l’artista in udienza privata allo stadio Santiago Bernabéu, dove il Santo Padre ha incontrato la Chiesa locale. Per alcuni istanti, il pontefice e il cantante hanno potuto salutarsi e conversare. Leone XIV ha ricevuto Bad Bunny insieme alla sua famiglia e altre persone prima di lasciare lo stadio.