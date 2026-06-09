Iran, Trump: “Abbattuto nostro elicottero, risponderemo”. Teheran: “Rischio costante per forze straniere a Hormuz” – La diretta

Situazione sempre più delicata in Medio Oriente. Proseguono i raid incrociati tra Israele e Iran con Donald Trump che interviene e avverte Benjamin Netanyahu: “Deve stare molto attento” a quello che fa perché potrebbe “presto” ritrovarsi “da solo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Lo stesso capo della Casa Bianca afferma che Hormuz si “aprirà subito dopo la firma” dell’accordo “che potrebbe avvenire tra due o tre giorni”. Nella notte italiana, intanto, un elicottero d’attacco Usa è precipitato nello Stretto in circostanze non chiare. I piloti per fortuna stanno “bene”.

Guerra in Medio Oriente – Le news in diretta Inizio diretta: 09/06/26 07:00 Fine diretta: 09/06/26 23:59