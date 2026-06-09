Corea del Nord, Kim Jong Un organizza banchetto e spettacolo per Xi Jinping

Il leader della Corea del Nord Kim Jong Un ha organizzato lunedì sera nella capitale Pyongyang un banchetto e uno spettacolo artistico in onore del presidente cinese Xi Jinping, in visita nel Paese.

Si è trattato della prima visita di Xi in Corea del Nord negli ultimi sette anni. L’evento ha sottolineato l’impegno delle due parti ad approfondire la cooperazione tra Cina e Corea del Nord e a ricostruire le loro complesse alleanze tradizionali.

Durante il vertice di lunedì, Xi ha espresso la volontà del suo Paese di espandere la cooperazione in una vasta gamma di settori, tra cui il commercio, l’agricoltura, l’edilizia e la tecnologia, secondo quanto riportato dall’emittente statale cinese CCTV.