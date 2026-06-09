Home > Esteri > Arrestato Patrick Bruel, il cantante e attore è accusato di violenza sessuale

Gli abusi sarebbero avvenuti tra il 1997 e il 2001. L’uomo, 67 anni, è in custodia cautelare

Il cantante e attore Patrick Bruel è stato arrestato lunedì mattina in relazione alle denunce di violenza sessuale presentate contro di lui. Lo riportano i media francesi. L’indagine in corso – viene spiegato dalla procura – “riguarda i fatti denunciati da tre donne che accusano Bruel di violenza sessuale e tentato stupro” avvenuti tra il 1997 e il 2001 nonché “altre accuse di violenza sessuale e molestie presentate da altre donne in Francia e Belgio”. L’uomo – secondo Franceinfo – è stato interrogato presso la sede del primo distretto della polizia giudiziaria di Parigi dalle 8.30 di lunedì 8 giugno.

Nuova denuncia contro Patrick Bruel

Anche un’altra donna ha presentato denuncia: si tratta di un’attrice di 46 anni che ha accusato Patrick Bruel di aver tentato di violentarla nel 2000 nella sua casa di Parigi, quando lei aveva solo 19 anni. Oggi, accompagnata dalla sua avvocata, Myriam Benayoun, ha deciso di sporgere querela alla procura di Nanterre. Lo riporta Bfmtv. Nel frattempo il cantante 67enne rimarrà in custodia nella stazione di polizia giudiziaria della prefettura della capitale francese per altre 24 ore.

Almeno 13 donne lo accusano di violenze sessuali

Il cantante e attore di Tlemcen è in stato di fermo a seguito delle accuse mosse da almeno 13 donne per stupro, tentato stupro e violenza sessuale. Nonostante ciò il 67enne dice di essere innocente.

Un’altra indagine, avviata nella Francia occidentale in merito a un presunto stupro avvenuto nel 2012 a Dinard, in Bretagna, è stata trasferita alla procura di Nanterre. Le autorità belghe hanno inoltre notificato ai pubblici ministeri francesi, all’inizio di giugno, le denunce di una donna che ha accusato Bruel di stupro e violenza sessuale presumibilmente commessi a Bruxelles nel 2010.

Chi è Patrick Bruel

Il cantante è diventato una grande star in tutto il mondo francofono negli anni ’80 e ’90 con una serie di canzoni di successo che sono entrate a far parte della cultura popolare francese. Ha anche recitato in più di 40 produzioni cinematografiche e televisive. Gli avvocati di Bruel, Christophe Ingrain, Céline Lasek e Fanny Colin, hanno dichiarato in un comunicato che il loro assistito ha indicato da diverse settimane “di essere a disposizione delle autorità giudiziarie per poter finalmente rispondere attraverso i procedimenti legali appropriati”. Le autorità francesi potrebbero formulare un’accusa preliminare contro l’artista o rilasciarlo senza accuse entro la fine della giornata.