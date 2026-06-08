Ucraina, drone russo su edificio residenziale a Sumy: feriti

Un drone russo lunedì ha colpito un edificio residenziale di cinque piani a Konotop, nel nord-est dell’Ucraina, nella regione di Sumy. I soccorritori hanno estratto tre persone vive dalle macerie. Tra i feriti c’è un bambino, hanno riferito le autorità. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato squadre cinofile dei Servizi statali di emergenza ucraini. La Russia ha preso di mira l’Ucraina con 155 droni, di cui 124 sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese aeree ucraine, comunica l’aeronautica militare ucraina.